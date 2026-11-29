С самого утра в воскресенье, 29 ноября, Харьков находится под атакой российских БпЛА. Городской голова Игорь Терехов сообщил об ударах по Шевченковскому и Немышлянскомй районам.

По Шевченковскому удар был после 5 утра. В это время мониторинговые каналы предупреждали об ударном беспилотнике, который двигался в сторону улицы Деревянко.

«Вражеский дрон атаковал парковку в Шевченковском районе города – горит авто. О пострадавших информация пока не поступала», — написал Терехов.

После 7 утра произошел второй удар — в Немышлянском районе.

«Зафиксирован «прилет» вражеского дрона недалеко от жилых домов — в некоторых из них повреждены окна. Детали выясняем», — проинформировал Терехов.