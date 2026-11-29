Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что днем 29 ноября россияне нанесли ракетный удар по почтовому терминалу в Харькове.

На опубликованном видео — складские помещения «Новой почты» с посылками.

«Около полудня вражеские войска нанесли ракетный удар по почтовому терминалу в Немышлянском районе Харькова. В результате обстрела возник пожар в здании терминала и двух автомобилях», — проинформировала пресс-служба ГСЧС.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал об 11 пострадавших из-за «прилета» в Немышлянском районе. Среди них двое — дети.

С начала дня в Харькове насчитали уже шесть вражеских ударов. В основном россияне атаковали беспилотниками. «Прилеты» были в трех районах: Немышлянском, Киевском и Шевченковском. Пострадавшие есть только в одном случае — в результате удара по Немышлянскому району.

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