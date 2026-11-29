В собственном дворе подорвался на взрывчатке житель Старого Салтова. О ЧП сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«29 ноября в поселке Старый Салтов Чугуевского района 71-летний мужчина наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет на своем дворе. Предмет сдетонировал. В результате происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы», — сообщили в ГСЧС.

Напомним, новые варианты маскировки взрывчатки выявили на Харьковщине. В Золочевской громаде для дистанционного минирования территории россияне использовали небольшую сумочку, в которой спрятали взрывоопасный предмет. Об этом сообщило местное издание «Зоря». Ранее о мине, замаскированной под ветку дерева, предупреждали жителей пригорода Харькова «Циркунівські вісті». В регионе уже фиксировали случаи минирования одежды, разбрасывания пакетов со взрывчаткой и ее маскировки под камни, асфальт, листья и даже дрова.