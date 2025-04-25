Где в Харькове может быть опасно, сообщил Терехов
В Харькове остаются некоторые направления, которые могут быть потенциально заминированы. Большинство – это кладбища, отметил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
«Три кладбища в Харькове – 13, 15, 17. Кроме этого, работаем для того, чтобы проверить лесополосы. Очень многое было сделано благодаря нашему сотрудничеству с международными фондами, занимающимися разминированием, работникам ГСЧС. Но определенные угрозы есть, там, где есть такие угрозы, у нас есть объявления», — рассказал городской голова.
Он призвал горожан, которые идут в лесополосы и на кладбища быть осторожными, и обращать внимание на объявления.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заминировано, Игорь Терехов, кладбища, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 12:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове остаются некоторые направления, которые могут быть потенциально заминированы. Большинство – это кладбища, отметил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".