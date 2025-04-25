Где в Харькове может быть опасно, сообщил Терехов

В Харькове остаются некоторые направления, которые могут быть потенциально заминированы. Большинство – это кладбища, отметил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Три кладбища в Харькове – 13, 15, 17. Кроме этого, работаем для того, чтобы проверить лесополосы. Очень многое было сделано благодаря нашему сотрудничеству с международными фондами, занимающимися разминированием, работникам ГСЧС. Но определенные угрозы есть, там, где есть такие угрозы, у нас есть объявления», — рассказал городской голова.

Он призвал горожан, которые идут в лесополосы и на кладбища быть осторожными, и обращать внимание на объявления.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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