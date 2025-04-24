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Из полутора тысяч кладбищ Харьковщины половина будет закрыта в выходные

Общество 21:39   24.04.2025
Оксана Горун
Из полутора тысяч кладбищ Харьковщины половина будет закрыта в выходные

Накануне Красной горки полиция Харьковщины сообщила, как будет обеспечивать порядок на погостах.

«Всего на территории обслуживания у нас находится 1539 кладбищ, из них 753 запрещены к посещению. Они находятся в 447 населенных пунктах, расположенных в восточной, северной и северо-восточной части Харьковской области. Также в самом городе Харькове четыре городских кладбища, которые, к сожалению, также запрещено посещать: это 13-е, 15-е, 17-е городские кладбища и Польский мемориал жертвам тоталитаризма», — сообщил в эфире «Суспільного» начальник сектора превентивной коммуникации управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Станислав Коваль.

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Полиция ожидает, что массово жители области будут посещать 393 кладбища. А количество посетителей в поминальные дни составит около 59 тысяч.

«Публичную безопасность и порядок на этих кладбищах будут обеспечивать около 1805 полицейских и 140 военнослужащих Национальной гвардии Украины», — проинформировал Коваль.

Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: На кладбище в Харькове до сих пор находят взрывоопасные предметы

Он также напомнил жителям Харьковщины о необходимости соблюдать меры безопасности. В том числе — связанные с вероятным обнаружением на кладбище взрывоопасных предметов.

«Если вы посещаете кладбище, то, пожалуйста, передвигайтесь по такому пути, чтобы вы видели, куда вы становитесь. Если вы увидели какой-то опасный предмет, пожалуйста, во-первых, не паникуйте. Во-вторых, обеспечите его неприкосновенность и сами не прикасайтесь к этому предмету. И сообщите как можно скорее полиции или работникам ГСЧС», — призвал полицейский.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 21:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне Красной горки полиция Харьковщины сообщила, как будет обеспечивать порядок на погостах".