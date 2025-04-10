До сих пор находят мины: на какие кладбища Харькова не пустят на Красную горку
Главный инженер КП «Ритуал» Михаил Маслий рассказал МГ «Объектив» о работах, которые проводят на кладбищах Харькова перед поминальными днями. А также — какие посещать запрещено.
«В преддверии пасхальных праздников коммунальным предприятием «Ритуал» Харьковского городского совета обустраиваются территории кладбищ, мемориальных комплексов и их прилегающей территории. Вывозится мусор, производится удаление аварийных деревьев, кустарников и сорняков. В настоящее время подключена вода и завезен песок для благоустройства могил. Также производятся работы по благоустройству закрытых кладбищ, но в ограниченном варианте. Производится только уборка центральных аллей и входных групп. Также производятся ремонтные работы заборов, входных групп и покраска элементов благоустройства», — сообщил Маслий.
При этом он отметил: благоустройство не проводят в тех местах кладбищ, где все еще опасно из-за заминированности территорий.
«В первую очередь это кладбище №17, на нем до сих пор находят взрывоопасные предметы, и есть угроза дистанционного минирования. Также закрыты кладбища №13, №15 и Польский мемориал. Закрыты по рекомендации Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. Другие кладбища, кроме тех, что я назвал, открыты для посещения, но все должны помнить, что в настоящее время большое скопление народа представляет опасность», — предупредил главный инженер КП «Ритуал».
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Открыты для посетителей следующие кладбища Харькова: первое, второе, третье, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое, одиннадцатое, четырнадцатое, шестнадцатое и восемнадцатое.
Подробную информацию о режиме работы кладбищ можно получить на официальном сайте КП «Ритуал» или, позвонив в диспетчерскую службу предприятия по номеру 1640.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 11:43;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главный инженер КП «Ритуал» Михаил Маслий рассказал МГ «Объектив» о работах, которые проводят на кладбищах Харькова перед поминальными днями. А также — какие посещать запрещено".