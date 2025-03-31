«Нужно быть осторожными»: что находят на кладбищах в громаде под Харьковом
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщает: с потеплением многие люди начинают массово посещать кладбища. Поэтому он обратился к жителям.
«Жителям восточной части громады необходимо быть максимально осторожными! Не ходите по территориям возле кладбища, а на его территории передвигайтесь исключительно по дорожкам. Мы продолжаем обнаруживать взрывоопасные предметы, которые вывозят сотрудники ГСЧС. Однако это только то, что удалось обнаружить. Неизвестно, сколько еще таких предметов может оставаться на других участках», – пишет Гололобов.
Он призвал воздержаться от посещения лесных массивов в восточной части громады.
«Особенно это касается поселка Лесное, села Черкасская Лозовая, лесного массива Копытец», – уточнил Гололобов.
В случае обнаружения подозрительных предметов следует сообщать в полицию или ГСЧС.
Читайте также: Ночью из-за обстрелов в Харькове начались пожары, их до сих пор тушат – ГСЧС
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололобов, кладбища, малоданиловская громада, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Нужно быть осторожными»: что находят на кладбищах в громаде под Харьковом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 14:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщает: с потеплением многие люди начинают массово посещать кладбища. Поэтому он обратился к жителям.".