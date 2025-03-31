«Нужно быть осторожными»: что находят на кладбищах в громаде под Харьковом

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщает: с потеплением многие люди начинают массово посещать кладбища. Поэтому он обратился к жителям.

«Жителям восточной части громады необходимо быть максимально осторожными! Не ходите по территориям возле кладбища, а на его территории передвигайтесь исключительно по дорожкам. Мы продолжаем обнаруживать взрывоопасные предметы, которые вывозят сотрудники ГСЧС. Однако это только то, что удалось обнаружить. Неизвестно, сколько еще таких предметов может оставаться на других участках», – пишет Гололобов.

Он призвал воздержаться от посещения лесных массивов в восточной части громады.

«Особенно это касается поселка Лесное, села Черкасская Лозовая, лесного массива Копытец», – уточнил Гололобов.

В случае обнаружения подозрительных предметов следует сообщать в полицию или ГСЧС.