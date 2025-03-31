Ночью из-за обстрелов в Харькове начались пожары, их до сих пор тушат – ГСЧС

О последствиях ночных «прилетов» в Харькове, а также пострадавших сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего в течение суток на Харьковщине возникло 18 возгораний, три из них – из-за российских обстрелов.

«Вечером вражеская управляемая авиабомба попала в жилой пятиэтажный дом в центре г. Купянск, вызвав значительные разрушения и пожар в автомобиле. 4 человека гражданских пострадали», – пишут в ГСЧС.

А ночью и утром под обстрелами оказался Харьков.

«Зафиксированы попадания в частные производственное и складское здания в Киевском районе, в которых возникли пожары. 3 гражданских пострадали. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается», – уточнили спасатели.

Еще один пожар начался после удара по Дергачам. Там загорелась сухая трава на площади 2500 м. кв.