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Ночью из-за обстрелов в Харькове начались пожары, их до сих пор тушат – ГСЧС

Происшествия 08:39   31.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночью из-за обстрелов в Харькове начались пожары, их до сих пор тушат – ГСЧС

О последствиях ночных «прилетов» в Харькове, а также пострадавших сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего в течение суток на Харьковщине возникло 18 возгораний, три из них – из-за российских обстрелов.

«Вечером вражеская управляемая авиабомба попала в жилой пятиэтажный дом в центре г. Купянск, вызвав значительные разрушения и пожар в автомобиле. 4 человека гражданских пострадали», – пишут в ГСЧС.

А ночью и утром под обстрелами оказался Харьков.

«Зафиксированы попадания в частные производственное и складское здания в Киевском районе, в которых возникли пожары. 3 гражданских пострадали. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается», – уточнили спасатели.

Еще один пожар начался после удара по Дергачам. Там загорелась сухая трава на площади 2500 м. кв.

Читайте также: Фото обстрелянного Харькова показал Синегубов: куда прилетало ночью и утром

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 08:39;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях ночных «прилетов» в Харькове, а также пострадавших сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".