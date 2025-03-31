Фото обстрелянного Харькова показал Синегубов: куда прилетало ночью и утром

Утром 31 марта начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях вражеских обстрелов Харькова и области.

Накануне утром и днем под ударами был преимущественно Купянский район. Первые «прилеты» пришлись по открытой территории, обошлось без разрушений и пострадавших.

«15:59 — Купянский р-н., Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела произошло попадание на территории кладбища. Повреждены частные дома», – уточнил Синегубов.

В 18:30 вновь прилетело по Купянску. КАБ попал по пятиэтажке – пострадали двое мужчин и три женщины, их госпитализировали. Кроме того, повреждены пять авто.

«02:29 — г. Харьков. Попадание БпЛА «Шахед» в здание цеха. Повреждено остекление окон 3-х многоквартирных домов, остекление и фасад здания детского сада и 2 автомобиля. Пострадало 3 человека (острая реакция на стресс, ссадины коленного сустава)», – уточнил начальник ХОВА.

Еще несколько «прилетов» зафиксировали уже утром. В частности, в 05:03 «Шахед» попал по крыше производственного здания и складам. На месте обстрелов возник пожар.