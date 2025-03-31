Ночные взрывы в Харькове: Терехов рассказал, куда прилетело и о пострадавших
Ночью и утром в Харькове прозвучало, как минимум, шесть взрывов.
По данным мэра Игоря Терехова, враг атаковал город беспилотниками, а все «прилеты» — в Киевском районе.
Первый взрыв прозвучал около 02:20.
«Предварительно на границе Шевченковского и Киевского районов удар вражеского БпЛА. Точное место попадания, последствия и наличие пострадавших уточняется. Попадание произошло по территории гражданского предприятия в Киевском районе», – написал мэр.
Позже городской голова уточнил, что также повреждены детский сад и культурно-спортивный комплекс. А двое людей получили острую реакцию на стресс.
«Им оказана необходимая медицинская помощь», – отметил Терехов.
Еще несколько «прилетов» было уже утром. На места ударов выехали профильные службы – приступили к ликвидации последствий обстрелов, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Харьков под атакой вражеских беспилотников. Будьте осторожны», – предупредил начальник ХОВА.
Позже о последствиях уже утренних «прилетов» подробнее проинформировал мэр.
«Что касается предыдущих прилетов — на месте ударов значительный пожар, повреждены остекление и фасад детского учреждения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, получили повреждения несколько частных авто», – написал Терехов.
Последняя серия взрывов прозвучала уже около 06:00. Все удары, по данным Терехова, также пришлись по Киевскому району.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, обстрел, прилет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 07:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новью и утром в Харькове прозвучало, как минимум, шесть взрывов. ".