Что россияне разрушили в военном госпитале Харькова — депутат
В харьковском военном госпитале россияне попали в волонтерский пункт, рассказала депутат Харьковского облсовета Галина Куц.
«Вчера вечером во время массированного российского обстрела Харькова одно из попаданий было в госпиталь. Там уничтожен тот волонтерский пункт, где я уже третий год дежурю с волонтерами. Может, и хорошо, что попадание произошло не в те места, где наши доблестные воины лечатся, а в волонтерский пункт», — рассказала Галина Куц.
Депутат отметила, что большой желто-голубой флаг с подписями военных сохранился, несмотря на удар БпЛА.
Вечером 29 марта Харьков массированно атаковали российские БПЛА. В результате атаки двое погибших пострадали 35 человек, среди них девочка-подросток в тяжелом состоянии. Сейчас в больницах находятся семеро пострадавших после атаки на Харьковщину.
Читайте также: «Еще летит!» — первые минуты после атаки БпЛА на Харьков в видео от копов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: военный госпиталь, Галина Куц, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что россияне разрушили в военном госпитале Харькова — депутат»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 18:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском военном госпитале россияне попали в волонтерский пункт, рассказала депутат Харьковского облсовета Галина Куц.".