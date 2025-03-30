Что россияне разрушили в военном госпитале Харькова — депутат

В харьковском военном госпитале россияне попали в волонтерский пункт, рассказала депутат Харьковского облсовета Галина Куц.

«Вчера вечером во время массированного российского обстрела Харькова одно из попаданий было в госпиталь. Там уничтожен тот волонтерский пункт, где я уже третий год дежурю с волонтерами. Может, и хорошо, что попадание произошло не в те места, где наши доблестные воины лечатся, а в волонтерский пункт», — рассказала Галина Куц.

Депутат отметила, что большой желто-голубой флаг с подписями военных сохранился, несмотря на удар БпЛА.

Вечером 29 марта Харьков массированно атаковали российские БПЛА. В результате атаки двое погибших пострадали 35 человек, среди них девочка-подросток в тяжелом состоянии. Сейчас в больницах находятся семеро пострадавших после атаки на Харьковщину.