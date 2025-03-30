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Что россияне разрушили в военном госпитале Харькова — депутат

Общество 18:58   30.03.2025
Оксана Якушко
Что россияне разрушили в военном госпитале Харькова — депутат Фото: Галина Куц \ Facebook

В харьковском военном госпитале россияне попали в волонтерский пункт, рассказала депутат Харьковского облсовета Галина Куц.

«Вчера вечером во время массированного российского обстрела Харькова одно из попаданий было в госпиталь. Там уничтожен тот волонтерский пункт, где я уже третий год дежурю с волонтерами. Может, и хорошо, что попадание произошло не в те места, где наши доблестные воины лечатся, а в волонтерский пункт», — рассказала Галина Куц.

Депутат отметила, что большой желто-голубой флаг с подписями военных сохранился, несмотря на удар БпЛА.

Вечером 29 марта Харьков массированно атаковали российские БПЛА. В результате атаки двое погибших пострадали 35 человек, среди них девочка-подросток в тяжелом состоянии. Сейчас в больницах находятся семеро пострадавших после атаки на Харьковщину.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 18:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском военном госпитале россияне попали в волонтерский пункт, рассказала депутат Харьковского облсовета Галина Куц.".