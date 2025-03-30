«Еще летит!» — первые минуты после атаки БпЛА на Харьков в видео от копов

Первые минуты бодикамер после атаки БпЛА показали в патрульной полиции Харьковщины.

На видео с бодикамер патруль движется по центру города, по проспекту Науки, в то время, когда на Харьков непосредственно происходит атака российских БпЛА.

Патрульные подходят к Зданию проектов в ту минуту, когда здание снова может атаковать дрон.

Пострадавшие рассказывают копам о своем состоянии, одна из женщин говорит, что испытывает тяжесть в грудной клетке, вероятно, в результате стресса.

Вечером 29 марта Харьков массированно атаковали российские БПЛА. В результате атаки двое погибших пострадали 35 человек, среди них девочка-подросток в тяжелом состоянии.