«Еще летит!» — первые минуты после атаки БпЛА на Харьков в видео от копов
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Первые минуты бодикамер после атаки БпЛА показали в патрульной полиции Харьковщины.
На видео с бодикамер патруль движется по центру города, по проспекту Науки, в то время, когда на Харьков непосредственно происходит атака российских БпЛА.
Патрульные подходят к Зданию проектов в ту минуту, когда здание снова может атаковать дрон.
Пострадавшие рассказывают копам о своем состоянии, одна из женщин говорит, что испытывает тяжесть в грудной клетке, вероятно, в результате стресса.
Вечером 29 марта Харьков массированно атаковали российские БПЛА. В результате атаки двое погибших пострадали 35 человек, среди них девочка-подросток в тяжелом состоянии.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бодикамера, БПЛА, патрульная полиция Харьковской области, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 16:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые минуты бодикамер после атаки БпЛА показали в патрульной полиции Харьковщины.".