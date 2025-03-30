В больницах остаются 7 пострадавших после атаки на Харьковщину – Синегубов

Россияне атаковали 24 «Шахедами» и 6 КАБами Харьковщину за сутки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Среди гражданских есть погибшие и раненые, в том числе дети. В больницах остаются семь пострадавших, среди них – девушка-подросток в тяжелом состоянии.

«Оккупанты прицельно попали по военному госпиталю, цинично нарушив нормы международного права. Пострадали военнослужащие», – сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Купянске войска России продолжают уничтожать гражданскую и критическую инфраструктуру. В результате вчерашнего обстрела управляемыми авиационными бомбами пострадали четверо местных жителей.

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