У лікарнях залишаються 7 постраждалих після атаки на Харківщину – Синєгубов
Росіяни атакували 24 «Шахедами» та 6 КАБами Харківщини за добу, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Серед цивільних є загиблі та поранені, зокрема діти. У лікарнях залишаються семеро постраждалих, серед них – дівчина-підліток у важкому стані.
«Окупанти прицільно влучили по військовому госпіталю, цинічно порушивши норми міжнародного права. Постраждали військовослужбовці», – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У Куп’янську війська рф продовжують нищити цивільну та критичну інфраструктуру. Внаслідок вчорашнього обстрілу керованими авіаційними бомбами постраждали четверо місцевих мешканців.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, Олег Синегубов, Харків, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 15:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували 24 «Шахедами» та 6 КАБами Харківщини за добу, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".