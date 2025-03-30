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У лікарнях залишаються 7 постраждалих після атаки на Харківщину – Синєгубов

Суспільство 15:42   30.03.2025
Оксана Якушко
У лікарнях залишаються 7 постраждалих після атаки на Харківщину – Синєгубов

Росіяни атакували 24 «Шахедами» та 6 КАБами Харківщини за добу, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Серед цивільних є загиблі та поранені, зокрема діти. У лікарнях залишаються семеро постраждалих, серед них – дівчина-підліток у важкому стані.

«Окупанти прицільно влучили по військовому госпіталю, цинічно порушивши норми міжнародного права. Постраждали військовослужбовці», – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У Куп’янську війська рф продовжують нищити цивільну та критичну інфраструктуру. Внаслідок вчорашнього обстрілу керованими авіаційними бомбами постраждали четверо місцевих мешканців.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 15:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували 24 «Шахедами» та 6 КАБами Харківщини за добу, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".