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Небезпечна погода буде сьогодні на Харківщині

Погода 13:39   30.03.2025
Оксана Якушко
Небезпечна погода буде сьогодні на Харківщині

Попередження про небезпечний вітер сьогодні, 30 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Найближчим часом зі збереженням у другій половині дня 30 березня по місту та області очікують пориви вітру, 15 – 20 м/с. (I рівень небезпеки, жовтий 🟡)» – йдеться в офіційному повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 13:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечний вітер сьогодні, 30 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".