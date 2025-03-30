Небезпечна погода буде сьогодні на Харківщині

Попередження про небезпечний вітер сьогодні, 30 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Найближчим часом зі збереженням у другій половині дня 30 березня по місту та області очікують пориви вітру, 15 – 20 м/с. (I рівень небезпеки, жовтий 🟡)» – йдеться в офіційному повідомленні.