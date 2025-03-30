Небезпечна погода буде сьогодні на Харківщині
Попередження про небезпечний вітер сьогодні, 30 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«Найближчим часом зі збереженням у другій половині дня 30 березня по місту та області очікують пориви вітру, 15 – 20 м/с. (I рівень небезпеки, жовтий 🟡)» – йдеться в офіційному повідомленні.
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- Категорії: Погода, Харків; Теги: ветер, метеопрогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 13:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечний вітер сьогодні, 30 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".