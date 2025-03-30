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Дівчинка у важкому стані, поранених уже 35 у Харкові – Терехов

Суспільство 11:18   30.03.2025
Оксана Якушко
Дівчинка у важкому стані, поранених уже 35 у Харкові – Терехов Скріншот

Двоє загиблих, 35 поранених у Харкові внаслідок ударів БпЛА минулого вечора, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Вдруге за тиждень ворог завдав комбінованої атаки, випустивши сім «Шахедів» по житлових кварталах, лікарні та інфраструктурі міста. Загинули двоє мирних людей – чоловік і жінка. 35 поранених, серед них п’ятеро дітей. 13 людей шпиталізовані, одна дівчина-підліток – у важкому стані», – розповів Терехов.

БпЛА атакували військовий шпиталь. Місто допомагає закліду у всіх питаннях відновлення, аби лікарі ані на хвилину не зупиняли допомогу пораненим захисникам України.

«Тільки в Шевченківському районі пошкоджені 27 житлових будинків, майже тисяча вибитих вікон. Руйнувань зазнали ринок, РАЦС, Будинок проєктів, коледж, гуртожиток, де живуть ВПО – люди, які вже одного разу втратили свої домівки через російську війну. Згоріли понад десять цивільних авто, гаражі. Це наслідки тільки однієї ночі», – перерахував Терехов наслідки атаки.

У трьох мікрорайонах, де руйнування найбільші, уже запрацювали мобільні ЦНАПи, аби постраждалі могли швидше зареєструватися на компенсації. Відкрили їх у 129-й, 51-й та 116-й школах.

«Холодногірський район також зазнав ударів. Поруйновані 32 приватні будинки, вибито понад 120 вікон. Завтра відкриваємо мобільний ЦНАП у 67-й школі, щоб допомога була доступною і там. Станом на зараз уже закрили третину контурів. Усі комунальні послуги — в нормі. Усім, чиє житло пошкоджене, пропонуємо розселення. Громадський транспорт працює у штатному режимі. Електромережі відновили ще вночі», – зазначив мер.

Читайте також: Наслідки атаки на Харків: вибиті майже 600 вікон

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 11:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє загиблих, 35 поранених у Харкові внаслідок ударів БпЛА минулого вечора, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".