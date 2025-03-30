Наслідки атаки на Харків: вибиті майже 600 вікон

У Харкові внаслідок нічної атаки БпЛА у квартирах вибиті 346 вікон, повідомили у Харківській міськраді.

Через атаки ворожих БпЛА яка сталася напередодні ввечері, в Холодногірському та Шевченківському районах пошкоджені щонайменше 25 будівель.

Вибиті 346 вікон у квартирах, ще 252 – у місцях загального користування.

Комунальники почали усувати наслідки атаки ще вночі.

Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривали вибиті контури.