Наслідки атаки на Харків: вибиті майже 600 вікон
Фото: ХМР
У Харкові внаслідок нічної атаки БпЛА у квартирах вибиті 346 вікон, повідомили у Харківській міськраді.
Через атаки ворожих БпЛА яка сталася напередодні ввечері, в Холодногірському та Шевченківському районах пошкоджені щонайменше 25 будівель.
Вибиті 346 вікон у квартирах, ще 252 – у місцях загального користування.
Комунальники почали усувати наслідки атаки ще вночі.
Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривали вибиті контури.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака БпЛА, коммунальщики, окна, окно, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 10:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові внаслідок нічної атаки БпЛА у квартирах вибиті 346 вікон, повідомили у Харківській міськраді.".