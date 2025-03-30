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Наслідки атаки на Харків: вибиті майже 600 вікон

Суспільство 10:04   30.03.2025
Оксана Якушко
Наслідки атаки на Харків: вибиті майже 600 вікон Фото: ХМР

У Харкові внаслідок нічної атаки БпЛА у квартирах вибиті 346 вікон, повідомили у Харківській міськраді.

Через атаки ворожих БпЛА яка сталася напередодні ввечері, в Холодногірському та Шевченківському районах пошкоджені щонайменше 25 будівель.

Вибиті 346 вікон у квартирах, ще 252 – у місцях загального користування.

Комунальники почали усувати наслідки атаки ще вночі.

Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривали вибиті контури.

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 10:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові внаслідок нічної атаки БпЛА у квартирах вибиті 346 вікон, повідомили у Харківській міськраді.".