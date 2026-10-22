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Наслідки ранкових “прильотів” у Харкові: мерія показала фото

Події 11:45   22.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Наслідки ранкових “прильотів” у Харкові: мерія показала фото Фото: ХМР

Наслідки ранкової атаки в Харкові вже ліквідовують комунальні служби, пишуть у пресслужбі мерії.

Наслідки обстрілу Харкова 22 жовтня
Фото: ХМР

Фото наслідків у Слобідському районі показала мерія. Там уже працюють співробітники КП “Харківжитлобуд”.

Наслідки обстрілу Харкова 22 жовтня
Фото: ХМР

В Основ’янському районі працівники КП «Шляхрембуд» усувають наслідки ворожих обстрілів. Комунальники прибирають бите скло, великогабаритне сміття, очищають тротуари та проїжджу частину“, – додали в мерії.

Наслідки обстрілу Харкова 22 жовтня
Фото: ХМР

Нагадаємо, 22 жовтня росіяни обстріляли три райони у Харкові. Про перший удар по місту повідомив мер Ігор Терехов близько 02:15. За його інформацією, реактивний безпілотник упав у приватному секторі у Слобідському районі – там почалася пожежа. Загорілася господарська споруда та кілька будинків, писав мер Ігор Терехов. Після чого росіяни обстріляли центральну частину міста – удар прийшовся по Основʼянському району. Там пошкоджений магазин, чотири автомобілі та скління вікон багатоповерхового житлового будинку. Третій удар зафіксували у Холодногірському районі. «Приліт» зафіксували на території стоянки вантажних авто. Спалахнули чотири вантажні автомобілі, причіп та легковий автомобіль, додав начальник ХОВА Олег Синєгубов та уточнив, що постраждалих через “прильоти” немає. Після цього росіяни ще кілька разів атакували Основ’янський район. Пізніше з’явилася інформація про те, що одному мешканцю знадобилася допомога медиків.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 11:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ранкової атаки в Харкові вже ліквідовують комунальні служби, пишуть у пресслужбі мерії.".