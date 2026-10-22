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Небезпека навіть ногами: людей просять не відвідувати ліси під Харковом

Події 11:10   22.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Небезпека навіть ногами: людей просять не відвідувати ліси під Харковом

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов розповів 22 жовтня про неспокійний ранок. За його даними, над населеними пунктами кружляють реактивні БпЛА, також зафіксовані “прильоти” FPV-дронів. Проте, окрім загроз з повітря, додалися й нові – тепер людей закликають утриматися від відвідування лісів.

Так напередодні у селищі Лісне зафіксували два влучання БпЛА – пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. А вже сьогодні вранці у селі Чайківка дрон упав на дорожнє полотно. Обійшлося без постраждалих, але пошкоджено паркан приватного будинку.

Відео: Олександр Гололобов/телеграм

“Окремо хочу звернути увагу на ще один небезпечний випадок. Учора близько 15:00 у районі озер селища Лісне мешканець Харкова під час прогулянки, ймовірно, наступив на вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху чоловік отримав травму ноги та був доставлений до лікарні для проведення оперативного втручання”, – наголосив Гололобов.

З огляду на це він закликав мешканців не відвідувати ліси, не пересуватися лісосмугами, полями чи узбіччями.

Ми не можемо знати, що сьогодні залишилося в лісах після численних атак, падінь FPV-дронів та інших безпілотників. Це можуть бути нерозірвані боєприпаси, вибухонебезпечні залишки дронів, міни та інші предмети, які становлять смертельну загрозу. Особливо небезпечно зараз, восени, коли земля вкрита опалим жовтим листям. Під ним можуть бути приховані вибухонебезпечні предмети, які практично неможливо помітити під час звичайної прогулянки. На жаль, сьогодні небезпека може бути не лише в небі, а й буквально під ногами“, – пояснив начальник громади.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 11:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проте, окрім загроз з повітря, додалися й нові – тепер людей закликають утриматися від відвідування лісів.".