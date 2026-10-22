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Последствия утренних «прилетов» в Харькове: мэрия показала фото

Происшествия 11:45   22.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Последствия утренних «прилетов» в Харькове: мэрия показала фото Фото: ХГС

Последствия утренней атаки в Харькове уже ликвидируют коммунальные службы, пишут в пресс-службе мэрии.

Последствия обстрела Харькова 22 октября
Фото: ХГС

Фото последствий в Слободском районе показала мэрия. Там уже работают сотрудники КП «Харьковжилстрой».

Последствия обстрела Харькова 22 октября
Фото: ХГС

«В Основянском районе работники КП «Дорремстрой» устраняют последствия вражеских обстрелов. Коммунальщики убирают битое стекло, крупногабаритный мусор, очищают тротуары и проезжую часть», – добавили в мэрии.

Последствия обстрела Харькова 22 октября
Фото: ХГС

Напомним, 22 октября россияне обстреляли три района в Харькове. О первом ударе по городе сообщил мэр Игорь Терехов около 02:15. По его информации, реактивный беспилотник упал в частном секторе в Слободском районе – там начался пожар. Загорелась хозпостройка и несколько домов, писал мэр Игорь Терехов. После чего россияне обстреляли центральную часть города – удар пришелся по Основянскому району. Там поврежден магазин, четыре автомобиля и остекление окон многоэтажного жилого дома. Третий удар зафиксировали в Холодногорском районе. «Прилет» пришелся по территории стоянки грузовых авто. Вспыхнули четыре грузовых автомобиля, прицеп и легковой автомобиль, добавил начальник ХОВА Олег Синегубов и уточнил, что пострадавших из-за «прилетов» нет. После чего россияне еще несколько раз атаковали Основянский район. Позже появилась информация о том, что одному жителю понадобилась помощь медиков.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 11:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия утренней атаки в Харькове уже ликвидируют коммунальные службы, пишут в пресс-службе мэрии.".