Последствия атаки на Харьков: выбиты почти 600 окон (фото)

В Харькове в результате ночной атаки БпЛА в квартирах выбиты 346 окон, сообщили в Харьковском горсовете.

Из-за атаки вражеских БПЛА, которая произошла накануне вечером, в Холодногорском и Шевченковском районах повреждены по меньшей мере 25 зданий.

Выбито 346 окон в квартирах, еще 252 – в местах общего пользования.

Коммунальщики начали устранять последствия атаки еще ночью.

Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывали выбитые контуры.