Последствия атаки на Харьков: выбиты почти 600 окон (фото)
Фото: ХГС
В Харькове в результате ночной атаки БпЛА в квартирах выбиты 346 окон, сообщили в Харьковском горсовете.
Из-за атаки вражеских БПЛА, которая произошла накануне вечером, в Холодногорском и Шевченковском районах повреждены по меньшей мере 25 зданий.
Выбито 346 окон в квартирах, еще 252 – в местах общего пользования.
Коммунальщики начали устранять последствия атаки еще ночью.
Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывали выбитые контуры.
Читайте также: Последствия ударов по Харькову: двое погибших, 30 раненых, военный госпиталь
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака БпЛА, коммунальщики, окна, окно, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Последствия атаки на Харьков: выбиты почти 600 окон (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 10:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате ночной атаки БпЛА в квартирах выбиты 346 окон, сообщили в Харьковском горсовете.".