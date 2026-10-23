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Удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3: Синегубов рассказал о восстановлении энергетики

Оригинально 17:17   23.10.2026
Елизавета Лысенко
Елена Нагорная
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Удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3: Синегубов рассказал о восстановлении энергетики Фото: пресс-служба ТЭЦ-5

Восстановление энергетических объектов Харьковщины после новых российских ударов, в частности по ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, идет полным ходом, хоть и тяжело, рассказал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Идут удары, и недавно, несколько дней назад, были удары по территории ТЭЦ-5 и по другим энергообъектам, по подстанциям самых разных типов, — констатировал Синегубов. — Идут восстановления, восстановления идут тяжело, работает большое количество людей. На одном из объектов, не назову какой, работает более трехсот человек одновременно. Это специалисты разных типов, специальности, направленности. Огромное количество специализированной техники, строительной техники работает и привлекается к этим работам. Несколько предприятий у нас таких ключевых по Харьковской области. Темпы не буду называть, сроки так же не буду называть. Делаем все возможное, чтобы восстановить утраченные возможности или мощности».

Глава ХОВА также отметил, что мероприятия по защите энергообъектов продолжаются в рамках ранее утвержденных так называемых «планов стойкости», их реализация идет по плану.

«У Харьковских тепловых сетей свой функционал, у ТЭЦ-5 свой функционал, у военных свой функционал, у администрации свой функционал. По поводу защиты энергообъектов, она сейчас продолжается в рамках реализации “планов стойкости”. Более того, мы добавляем туда еще объекты, потому что враг продолжает бить. С начала года наша энергосистема постоянно находится под вражескими ударами. Ситуацию по ТЭЦ-5 не комментируем никак, абсолютно, как и в прошлые годы», — ответил Синегубов.

Он добавил, что правительство и премьер-министр определили защиту энергетики приоритетом, поэтому проблемы с финансированием этих работ отсутствуют — все платежные поручения оплачиваются. Кроме того, сегодня на заседании Совета обороны области приняли ряд новых решений для дополнительного усиления энергосистемы и формирования планов защиты объектов уже на следующий год.

«У меня есть очень много вопросов»,так 22 октября прокомментировал состояние ТЭЦ-5 городской голова Харькова Игорь Терехов. Теплоэлектроцентраль, которая отапливает значительную часть города, подверглась серии ударов в последние недели. Она является частным, а не государственным или коммунальным предприятием. Соответственно, мэр признался, что очень обеспокоен ситуацией на этом объекте.

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Автор: Елизавета Лысенко, Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 17:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елизавета Лысенко, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановление энергетических объектов Харьковщины после новых российских ударов идет полным ходом, хоть и тяжело, рассказал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.".