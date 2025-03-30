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Девочка в тяжелом состоянии, раненых уже 35 в Харькове – Терехов

Общество 11:18   30.03.2025
Оксана Якушко
Девочка в тяжелом состоянии, раненых уже 35 в Харькове – Терехов Скриншот

Двое погибших, 35 раненых в Харькове в результате ударов БпЛА минувшим вечером, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Второй раз за неделю враг нанес комбинированную атаку, выпустив семь «Шахедов» по ​​жилым кварталам, больнице и инфраструктуре города. Погибли два мирных человека – мужчина и женщина. 35 раненых, в том числе пятеро детей. 13 человек госпитализированы, одна девушка-подросток – в тяжелом состоянии», — рассказал Терехов.

БпЛА атаковали военный госпиталь. Город помогает учреждению во всех вопросах восстановления, чтобы врачи продолжали оказывать помощь раненым защитникам Украины.

«Только в Шевченковском районе повреждены 27 жилых домов, около тысячи выбитых окон. Разрушены рынок, ЗАГС, Дом проектов, колледж, общежитие, где живут ВПЛ – люди, которые уже однажды потеряли свои дома из-за российской войны. Сгорели более десяти гражданских автомобилей, гаражи. Это последствия только одной ночи», – перечислил Терехов последствия атаки.

В трех микрорайонах, где самые разрушения, уже заработали мобильные ЦНАПы, чтобы пострадавшие могли быстрее зарегистрироваться на компенсации. Открыли их в 129-й, 51-й и 116-й школах.

«В Холодногорском районе разрушены 32 частных дома, выбито более 120 окон. Завтра открываем мобильный ЦНАП в 67-й школе, чтобы помощь была доступна и там. На сегодня уже закрыли треть контуров. Все коммунальные услуги – в норме. Всем, чье жилье повреждено, предлагаем расселение. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Электросети возобновили еще ночью», – отметил мэр.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 11:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое погибших, 35 раненых в Харькове в результате ударов БпЛА минувшим вечером, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".