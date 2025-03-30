Опасная погода будет сегодня в Харькове и области

Предупреждение об опасном ветре сегодня, 30 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«В ближайшее время с сохранением во второй половине дня 30 марта по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)» – говорится в официальном сообщении.