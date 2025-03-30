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Опасная погода будет сегодня в Харькове и области

Погода 13:39   30.03.2025
Оксана Якушко
Опасная погода будет сегодня в Харькове и области Фото: Shutterstock

Предупреждение об опасном ветре сегодня, 30 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«В ближайшее время с сохранением во второй половине дня 30 марта по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)» – говорится в официальном сообщении.

 

Фото: Харьковский региональный центр гидрометеорологии

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 13:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасном ветре сегодня, 30 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".