Опасная погода будет сегодня в Харькове и области
Фото: Shutterstock
Предупреждение об опасном ветре сегодня, 30 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
«В ближайшее время с сохранением во второй половине дня 30 марта по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)» – говорится в официальном сообщении.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 13:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасном ветре сегодня, 30 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".