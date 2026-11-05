Пять домов, детсад, большое укрытие: как восстановят Северную Салтовку (фото)

Мэр Харькова Игорь Терехов накануне, 4 ноября, представил инновационный проект восстановления жилья на Северной Салтовке во время Первой ежегодной жилищной конференции, которая прошла в Киеве, сообщили в пресс-службе горсовета.

Харьков стал единственным украинским городом, который презентовал конкретный проект жилищного восстановления с защитными сооружениями многофункционального назначения в рамках отдельного сайд-ивента.

«Если мы не будем строить, особенно на прифронтовых территориях, то потеряем людей, экономику и жизнь на этой территории», — отметил мэр.

По его словам, в Харькове около 160 тыс. жителей остались без крыши над головой. В то же время город принял почти 229 тыс. переселенцев, а вражеские обстрелы ежедневно влекут за собой новые разрушения.

В мэрии добавляют: проект на Северной Салтовке должен продемонстрировать, как можно комплексно восстанавливать жилые кварталы с учетом опыта войны. Он предусматривает строительство пяти семиэтажных домов на 226 квартир, детсада, коммерческих помещений, доступных общественных пространств и единственного подземного сооружения двойного назначения. Защитное пространство рассчитано на 2200 человек, в том числе жителей соседних домов, и также будет использоваться как паркинг. Для детского сада предусмотрено отдельное укрытие.

«Особое внимание разработчики уделили безбарьерности, энергоэффективности и доступности укрытий. Проект готовят в рамках «UN4UkrainianCities» совместно с городским советом и Харьковским национальным университетом городского хозяйства имени Бекетова», — уточнили в горсовете.

Терехов подчеркнул, что создание подземной инфраструктуры продиктовано необходимостью обеспечить обучение, развитие детей и повседневную жизнь города.

«Я не сторонник того, чтобы строить под землей, но нас заставляют обстоятельства. Но я сторонник того, чтобы город жил в тех условиях, которые у нас есть сегодня», — сказал городской голова.

Он отметил, что после войны подземные объекты могут работать как спортивные залы, выставочные и художественные пространства, парковки. Наработанными решениями Харьков готов делиться с другими громадами, как делился опытом строительства подземных школ.

Отдельно участники мероприятия обсудили финансирование восстановления и развитие социального и муниципального жилья. Терехов подчеркнул, что реализация таких проектов нуждается в государственной поддержке и международном партнерстве.

Представители международных институтов обсудили возможности технической помощи, подготовку территорий для восстановления, поддержку коммунальной инфраструктуры и модели доступного жилья.

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