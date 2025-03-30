«Ще летить!» – перші хвилини після атаки БпЛА на Харків у відео від копів
Перші хвилини бодікамер після атаки БпЛА показали у патрульній поліції Харківської області.
На відео з бодікамер патруль рухається центром міста, проспектом Науки, у той час, коли на Харків безпосередньо відбувається атака російських БпЛА.
Патрульні підходять до Будинку проєктів у ту хвилину, коли будівлю знову може атакувати дрон.
Постраждалі розповідають копам про свій стан, одна з жінок каже, що відчуває важкість у грудній клітині, ймовірно, внаслідок стресу.
Ввечері 29 березня Харків масовано атакували російські БпЛА. Внаслідок атаки двоє загиблих, постраждали 35 людей, серед них дівчинка-підліток у важкому стані.
Увечері 29 березня Харків масовано атакували російські БПЛА. Внаслідок атаки двоє загиблих постраждали 35 людей, серед них дівчинка-підліток у тяжкому стані.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: бодикамера, БПЛА, патрульная полиция Харьковской области, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 16:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші хвилини бодікамер після атаки БпЛА показали у патрульній поліції Харківської області.".