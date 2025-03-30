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Що росіяни зруйнували у військовому шпиталі Харкова – депутат

Суспільство 18:58   30.03.2025
Оксана Якушко
Що росіяни зруйнували у військовому шпиталі Харкова – депутат

У харківському військовому шпиталі росіяни потрапили до волонтерського пункту, розповіла депутат Харківської облради Галина Куц.

«Вчора увечері під час масованого російського обстрілу Харкова одне з влучань було у шпиталь. Там знищено той волонтерський пункт, де я вже третій рік чергую з волонтерами. Може й добре, що влучання сталося не в ті місця, де наші доблесні воїни лікуються, а у волонтерський пункт», – розповіла Галина Куц.

Депутатка зазначила, що великий жовто-блакитний прапор з підписами військових зберігся попри удар БпЛА.

Увечері 29 березня Харків масовано атакували російські БПЛА. Внаслідок атаки двоє загиблих постраждали 35 людей, серед них дівчинка-підліток у тяжкому стані. Наразі у лікарнях перебувають семеро постраждалих після атаки на Харківщину.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 18:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському військовому шпиталі росіяни потрапили до волонтерського пункту, розповіла депутат Харківської облради Галина Куц.".