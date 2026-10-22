Удар по электричке в Харькове: появились фото и видео обстрела

Сегодня днем, 22 октября, ​​российские войска нанесли удар БПЛа по пассажирскому электропоезду в Харькове. Обошлось без пострадавших.

Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, пожар возник в главном вагоне. Несмотря на угрозу повторных обстрелов, спасатели ликвидировали возгорание.

Напомним, первым об обстреле электропоезда в Харькове 22 октября сообщил президент Владимир Зеленский. В целом, вражеские БпЛА с ночи атаковали Харьков и область. В частности, в Харькове «прилеты» были в Основянском и Слободском районах.