Городская электричка поражена в Харькове — Зеленский про удары РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях вражеских ударов по разным регионам Украины.

«В ночь на сегодня россияне применили против Киева среди прочего три баллистические ракеты с кассетными боеголовками. Особенность этих ракет в том, что они взрываются в воздухе, заходя на цель и поражают все вокруг в диаметре 400 метров. Одна из таких ракет ударила по Печерску – историческому центру Киева, а именно по территории между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем. Днем в Киеве и во многих других городах продолжение воздушных тревог. Продолжаются удары. В Харькове поражена обычная городская электричка. Под ударами были Днепр, Марганец, Николаев, Херсон, города и села Киевщины, Житомирщины, Донецкой области, Харьковщины, Черниговщины, Ровенщины», — отметил Зеленский.

Он добавил, что продолжаются удары РФ и по энергетике. По его данным, с 11 октября было более 170 попаданий по важным объектам энергетики.

«И это при том, что значительную часть «Шахедов» и часть ракет удается сбивать. Мы знаем от наших исследований, что россияне определили приоритеты дальнейшего террора против украинцев на ближайшие недели. Очевидно, что Россия пользуется замедлением поставки ПВО от партнеров. И так же очевидно, что ослабление давления на Россию со стороны отдельных партнеров только убеждает Путина, что его цели якобы достижимы. Нужны другие сигналы, другие шаги более сильные», — подчеркнул президент.

Он отметил, что поручил Министерству обороны Украины вместе с военным командованием и МИД Украины информировать партнеров обо всех аспектах реальной ситуации и имеющихся угрозах исходя из той информации, которая предоставлена ​​разведками.