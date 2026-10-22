Live
  • Чт 22.10.2026
  • Харків  +14°С
  • USD 45.03
  • EUR 50.56

Міська електричка уражена в Харкові – Зеленський про удари РФ

Суспільство 15:44   22.10.2026
Вікторія Яковенко
Підпишіться на нас в Google
Міська електричка уражена в Харкові – Зеленський про удари РФ Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки ворожих ударів по різних регіонах України.

«У ніч на сьогодні росіяни застосували проти Києва серед інших три балістичні ракети з касетними боєголовками. Особливість цих ракет в тому, що вони вибухають в повітрі, заходячи на ціль, і уражають все навколо в діаметрі 400 метрів. Одна з таких ракет ударила по Печерську – по історичному центру Києва, а саме по території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Вдень у Києві та багатьох інших містах продовження повітряних тривог. Тривають удари. У Харкові уражена звичайна міська електричка. Під ударами були Дніпро, Марганець, Миколаїв, Херсон, міста і села Київщини, Житомирщини, Донеччини, Харківщини, Чернігівщини, Рівненщини», – зазначив Зеленський.

Він додав, що продовжуються удари РФ і по енергетиці. За його даними, з 11 жовтня було понад 170 влучань по важливих обʼєктах енергетики.

«І це при тому, що значну частину «шахедів» і частину ракет вдається збивати. Ми знаємо від наших розвідок, що росіяни визначили пріоритети подальшого терору проти українців на найближчі тижні. Очевидно, Росія користується уповільненням постачання ППО від партнерів. І так само очевидно, що послаблення тиску на Росію з боку окремих партнерів тільки переконує Путіна, що його цілі начебто досяжні. Потрібні інші сигнали, інші кроки – більш сильні», – підкреслив президент.

Він зазначив, що доручив Міністерству оборони України разом з військовим командуванням та МЗС України інформувати партнерів про всі аспекти реальної ситуації та наявні загрози, виходячи з тієї інформації, яка надана розвідками.

Читайте також: Жодну ракету над Україною цієї ночі збити не вдалося – ПС ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Міська електричка уражена в Харкові – Зеленський про удари РФ
Міська електричка уражена в Харкові – Зеленський про удари РФ
22.10.2026, 15:44
По ринку в Лозовій вдарила РФ: загинули дві жінки, постраждалі (доповнено)
По ринку в Лозовій вдарила РФ: загинули дві жінки, постраждалі (доповнено)
22.10.2026, 15:28
Вибух у Харкові: удар по приватному сектору
Вибух у Харкові: удар по приватному сектору
22.10.2026, 11:57
«В мене дуже багато питань» – Терехов стурбований ситуацією з ТЕЦ-5
«В мене дуже багато питань» – Терехов стурбований ситуацією з ТЕЦ-5
22.10.2026, 14:43
Новини Харкова — головне 22 жовтня: контрнаступ ЗСУ, удар по ринку в Лозовій
Новини Харкова — головне 22 жовтня: контрнаступ ЗСУ, удар по ринку в Лозовій
22.10.2026, 15:16
Жодну ракету над Україною цієї ночі збити не вдалося – ПС ЗСУ
Жодну ракету над Україною цієї ночі збити не вдалося – ПС ЗСУ
22.10.2026, 09:18

Новини за темою:

17.10.2026
Росіяни завдали одного з найбільших ударів по енергетиці – Зеленський
15.10.2026
“Були готові до нових ударів” – Зеленський заявив про знищення ворожих Су-34
14.10.2026
Росія не вважає заяви Президента Америки сильними – Зеленський
13.10.2026
Зеленський зустрівся з мером Тереховим, щоб виправити ситуацію у Києві
12.10.2026
Денисенко – про різницю нових звинувачень Трампа й сварки в овальному кабінеті


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Міська електричка уражена в Харкові – Зеленський про удари РФ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 15:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки ворожих ударів по різних регіонах України.".