Міська електричка уражена в Харкові – Зеленський про удари РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки ворожих ударів по різних регіонах України.

«У ніч на сьогодні росіяни застосували проти Києва серед інших три балістичні ракети з касетними боєголовками. Особливість цих ракет в тому, що вони вибухають в повітрі, заходячи на ціль, і уражають все навколо в діаметрі 400 метрів. Одна з таких ракет ударила по Печерську – по історичному центру Києва, а саме по території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Вдень у Києві та багатьох інших містах продовження повітряних тривог. Тривають удари. У Харкові уражена звичайна міська електричка. Під ударами були Дніпро, Марганець, Миколаїв, Херсон, міста і села Київщини, Житомирщини, Донеччини, Харківщини, Чернігівщини, Рівненщини», – зазначив Зеленський.

Він додав, що продовжуються удари РФ і по енергетиці. За його даними, з 11 жовтня було понад 170 влучань по важливих обʼєктах енергетики.

«І це при тому, що значну частину «шахедів» і частину ракет вдається збивати. Ми знаємо від наших розвідок, що росіяни визначили пріоритети подальшого терору проти українців на найближчі тижні. Очевидно, Росія користується уповільненням постачання ППО від партнерів. І так само очевидно, що послаблення тиску на Росію з боку окремих партнерів тільки переконує Путіна, що його цілі начебто досяжні. Потрібні інші сигнали, інші кроки – більш сильні», – підкреслив президент.

Він зазначив, що доручив Міністерству оборони України разом з військовим командуванням та МЗС України інформувати партнерів про всі аспекти реальної ситуації та наявні загрози, виходячи з тієї інформації, яка надана розвідками.