Бои в купянской трубе: «Хартия» рассказала о первой в мире подземной операции

Корпус «Хартия» провел уникальную подземную контрнаступательную операцию «Велес». Силы обороны продвинулись более чем на 15 километров подземными коммуникациями в тыл врага на Купянском направлении. Результаты: более 30 оккупантов сдались в плен, потери противника – более 100 военных.

Подробности операции рассказал в эфире Армия FM пресс-офицер корпуса «Хартия» Владимир Дегтярев.

По его словам, группировка под командованием 2-го корпуса НГУ «Хартия» объединила подземное наступление с действиями по поверхности и ударами беспилотников через совместный координационный центр с бригадой «Ахиллес».

Во время операции украинские военные заблокировали противника в газопроводах, расположенных на глубине 2-4 метра. Высота этих коммуникаций составляет всего 1–1,2 метра, что значительно усложняло проведение боевых действий.

Для проведения «Велеса» бойцов готовили к работе в замкнутом пространстве, обустроили подземный маршрут и применили собственные технологические решения для связи, навигации и жизнеобеспечения.

В операции участвовали 13-я бригада НГУ «Хартия», 23 Штурмовой Полк «Р.У.Г» 2 Корпуса НГУ «Хартия», Полк беспилотных систем «Лава» 2-го корпуса НГУ «Хартия», Ахиллес — 429 отдельнаяа бригада беспилотных систем, а также подразделения ГУР, в частности, легион «Свобода Росии».

«Это, вероятно, первая в мире контрнаступательная подземная операция, где не просто применялись тоннели или газопроводы для того, чтобы перемещать скрытые средства, а где велись, собственно, подземные бои, встречные бои, где впервые происходили фланговые атаки, где собственно бойцы корпуса Хартии продвинулись от 10 до 15 километров под землей во встречных боях и откинули россиян, которые до этого использовали газопровод для того, чтобы инфильтрироваться в леса к северу от Купянска и, собственно, просачиваться потом в Купянск», — говорит Дегтярев.

Как возникла идея подземного контрнаступления

По словам Дегтярева, в какой-то момент командование корпуса поняло, что перекрывать туннели неэффективно, потому что россияне окапывались вокруг, врезались заново и продолжали движение. На отдельных участках в трубе было по 10 выходов на поверхность, соответственно, было очень ресурсозатратно держать в воздухе столько дронов. Нужно было не просто контролировать с воздуха, а забираться в трубу и возвращать ее обратно.

«За счет грамотного планирования, сложных технологических решений, в том числе, нам удалось заблокировать десятки россиян и принудить их к сдаче путём переговоров. Можно сказать, что мы открыли свою купянскую школу переговоров по образцу Гарвардской», — говорит Дегтярев.

Бойцов пришлось «вооружить» противогазами и кислородными масками для боев под землей, а также — средствами защиты слуха.

«Если в трубе работает тяжелое вооружение, это не только психологическое, но еще и физическое влияние на барабанные перепонки», — отмечает Дегтярев.

По его словам, взятые в плен оккупанты — преимущественно, заключенные, подписавшие контракт с Министерством обороны России, чтобы спастись от тюрьмы. Их задачи были довольно просты – выскочить из трубы, добежать до ближайшего леса, окопаться и ждать, пока дроном подвезут запас. Кроме того, часть из них сооружала баррикады в тоннеле, а кто-то работал проводниками в трубе, заводя штурмовые группы.

«Больше всего бросается в глаза их полная, как говорят наши бойцы, бесхребетность. Даже после того, как они попали в окружение, они больше месяца, пока полностью не закончилась еда, сидели и ждали команды от своего командования, позволения сдаться в плен», — удивляется пресс-офицер корпуса «Хартия».

Операция длилась месяцы с начала этого года. Оккупантов лишили возможности зайти в тыл Купянска. И сейчас в «Хартии» готовы об этом рассказать.

Напомним, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что операция «Велес» только завершилась. Теперь оккупанты вряд ли смогут использовать живой щит, как это делали ранее.