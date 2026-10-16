Хорошие новости с Купянского направления анонсировал командир «Ахиллеса»

В обозримой перспективе вы сможете услышать хорошие новости, в частности, с Купинского направления, сообщил в национальном телемарафоне «Єдині новини» командир 429 отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

Он сообщил, что Силы обороны продолжают удерживать левобережный плацдарм в районе Купянска. Хотя обеспечение войск и эвакуацию раненых приходится осуществлять через реку Оскол.

Ситуация осложняется тем, что осенью река стала более полноводной.

«Но если вы откроете карту, вы сможете увидеть, что Силы обороны Украины самоотверженно продолжают выполнение задач, и левобережный плацдарм принадлежит Силам обороны Украины. Я убежден, что в обозримой перспективе будущего вы сможете услышать хорошие новости, в частности, с Купянского отрезка. Но информация должна распространяться также максимально дозировочно, для того, чтобы, не дай Бог, не навредить общим действиям и выполнению задач», — сказал Юрий Федоренко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, правоохранители идентифицировали еще пятерых российских военнослужащих, которые, по данным следствия, расстреляли украинских пленных на Волчанском агрегатном заводе летом 2024 года. Ранее по этому делу пожизненно получил гражданин РФ Сергей Тужилов (исковой «Алтай»)