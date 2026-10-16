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Хороші новини з Куп’янського напрямку анонсував командир “Ахіллеса”

Фронт 20:38   16.10.2026
Тетяна Литвіна
Хороші новини з Куп’янського напрямку анонсував командир “Ахіллеса”

В осяжній перспективі можна почути гарні новини, зокрема, з Купінського напрямку, повідомив у національному телемарафоні «Єдині новини» командир 429 окремої бригади безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко.

Він розповів, що Сили оборони продовжують утримувати лівобережний плацдарм у районі Куп’янська. Хоча забезпечення військ та евакуацію поранених доводиться здійснювати через річку Оскол.

Ситуація ускладнюється тим, що восени річка стала повноводнішою.

“Але якщо ви відкриєте карту, ви зможете побачити, що Сили оборони України самовіддано продовжують виконання завдань, і лівобережний плацдарм належить Силам оборони України. Я переконаний, що в осяжній перспективі майбутнього ви зможете почути хороші новини, зокрема, з Куп’янського напрямку. Але інформація має розповсюджуватись також максимально дозовно,
для того, щоб, не дай Боже, не нашкодити загальним діям і виконанням завдань”, – сказав Юрій Федоренко.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Нагадаємо, правоохоронці ідентифікували ще п’ятьох російських військовослужбовців, які, за даними слідства, розстріляли українських полонених на Вовчанському агрегатному заводі влітку 2024 року. Раніше у цій справі довічно отримав громадянин РФ Сергій Тужилов (позовний «Алтай»)

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 20:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В осяжній перспективі можна почути гарні новини, зокрема, з Купінського напрямку, повідомив командир бригади “Ахіллес” Юрій Федоренко.".