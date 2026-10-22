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Бої в куп’янській трубі: “Хартія” – про першу у світі підземну операцію

Фронт 20:01   22.10.2026
Тетяна Литвіна
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Бої в куп’янській трубі: “Хартія” – про першу у світі підземну операцію

Корпус “Хартія” провів унікальну підземну контрнаступну операцію “Велес”. Сили оборони просунулися на понад 15 кілометрів підземними комунікаціями в тил ворога на Куп’янському напрямку. Результати: понад 30 окупантів здалися в полон, втрати супротивника – понад 100 військових.

Подробиці операції розповів в ефірі Армія FM прес-офіцер корпусу “Хартія” Володимир Дегтярьов. За його словами, угруповання під командуванням 2-го корпусу НГУ «Хартія» об’єднало підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників через спільний координаційний центр із бригадою «Ахіллес».

Під час операції українські військові заблокували супротивника у газопроводах, розташованих на глибині 2-4 метри. Висота цих комунікацій становить лише 1–1,2 метри, що значно ускладнювало проведення бойових дій. 

Для проведення “Велеса” бійців готували до роботи у замкнутому просторі, облаштували підземний маршрут та застосували власні технологічні рішення для зв’язку, навігації та життєзабезпечення.

В операції брали участь 13-а бригада НГУ «Хартія», 23 Штурмовий Полк «Р.У.Г» 2 Корпуси НДУ «Хартія», Полк безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу НГУ «Хартія» Росії».

“Це, ймовірно, перша у світі контрнаступальна підземна операція, де не просто застосовувалися тунелі або газопроводи для того, щоб переміщувати приховані засоби, а де велися, власне, підземні бої, зустрічні бої, де вперше відбувалися флангові атаки, де власне бійці корпусу Хартії просунулися від 10 до 15 росіян, які до цього використовували газопровід для того, щоб інфільтруватись у ліси на північ від Куп’янська і, власне, просочуватися потім у Куп’янськ”, – каже Дегтярьов.

Як виникла ідея підземного контрнаступу

За словами Дегтярьова, в якийсь момент командування корпусу зрозуміло, що перекривати тунелі неефективно, тому що росіяни окопувалися довкола, знову врізалися і продовжували рух. На окремих ділянках у трубі було по 10 виходів на поверхню, відповідно, було дуже ресурсозатратно тримати в повітрі стільки дронів. Потрібно було не просто контролювати повітря, а забиратися в трубу і повертати її назад.

“За рахунок грамотного планування, складних технологічних рішень, у тому числі, нам вдалося заблокувати десятки росіян і змусити їх до здачі шляхом переговорів. Можна сказати, що ми відкрили свою куп’янську школу переговорів на зразок Гарвардської”, – каже Дегтярьов.

Бійців довелося “озброїти” протигазами та кисневими масками для боїв під землею, а також – засобами захисту слуху.

“Якщо у трубі працює важке озброєння, це не лише психологічний, а ще й фізичний вплив на барабанні перетинки”, – зазначає Дегтярьов.

За його словами, взяті в полон окупанти – переважно ув’язнені, які підписали контракт із Міністерством оборони Росії, щоб урятуватися від в’язниці. Їхні завдання були досить прості – вискочити з труби, добігти до найближчого лісу, окопатися і чекати, поки дроном підвезуть запас. Крім того, частина з них споруджувала барикади у тунелі, а хтось працював провідниками у трубі, заводячи штурмові групи.

“Найбільше впадає в очі — їхня повна безхребетність. Навіть після того, як вони потрапили в оточення, вони понад місяць, поки не закінчилась їжа, сиділи й чекали на команду від свого командування — дозволу здатися в полон”, – дивується прес-офіцер корпусу “Хартія”.

Операція тривала місяці від початку цього року. Окупантів позбавили можливості зайти в тил Куп’янська. І тепер у “Хартії” готові про неї розповісти.

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Нагадаємо, спікер Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив , що операція “Велес” тільки завершилася. Тепер окупанти навряд чи зможуть використати живий щит, як це робили раніше.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 20:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Корпус “Хартія” провів унікальну підземну контрнаступну операцію “Велес”. Сили оборони просунулися на понад 15 кілометрів на Куп’янському напрямку.".