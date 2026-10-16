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Дощ та +20 вдень. Прогноз погоди на 17 жовтня у Харкові та області

Погода 20:12   16.10.2026
Тетяна Литвіна
Дощ та +20 вдень. Прогноз погоди на 17 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на суботу, 17 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

На Харківщині протягом доби зберігатиметься хмарна погода ☁️. Вночі істотних опадів не очікується, а вдень місцями йтиме дощ з грозою ⛈.
Вітер прогнозують східній чверті ⬅️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 16 до 21°.

У Харкові вночі також без істотних опадів, удень прогнозують невеликий дощ 🌧. Також вночі та вранці буде слабкий туман.
Вітер прогнозують східній чверті ⬅️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі складе 11-13 °, вдень прогріється до 18-20 °.

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Нагадаємо, відрізати Київ, Харків та Одесу від води, світла та тепла хоче РФ. Для цього окупантам потрібно близько 70 балістичних ракет, 720 БПЛА великої дальності та 150 керованих бомб, пише The New York Times.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 20:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на суботу, 17 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.".