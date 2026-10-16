Дощ та +20 вдень. Прогноз погоди на 17 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на суботу, 17 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

На Харківщині протягом доби зберігатиметься хмарна погода ☁️. Вночі істотних опадів не очікується, а вдень місцями йтиме дощ з грозою ⛈.

Вітер прогнозують східній чверті ⬅️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 16 до 21°.

У Харкові вночі також без істотних опадів, удень прогнозують невеликий дощ 🌧. Також вночі та вранці буде слабкий туман.

Вітер прогнозують східній чверті ⬅️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі складе 11-13 °, вдень прогріється до 18-20 °.

Читайте також: Харківський госпіталь шукає реабілітологів у команду

Нагадаємо, відрізати Київ, Харків та Одесу від води, світла та тепла хоче РФ. Для цього окупантам потрібно близько 70 балістичних ракет, 720 БПЛА великої дальності та 150 керованих бомб, пише The New York Times.