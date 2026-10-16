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Харківський шпиталь шукає реабілітологів у команду

Здоровье 19:25   16.10.2026
Тетяна Литвіна
Харківський шпиталь шукає реабілітологів у команду Фото: Військово-медичний клінічний центр Північного регіону

Команда реабілітологів харківського військового шпиталю шукає фахівців. З початку війни відділення під керівництвом Івана Дарія допомагає військовим відновлюватись після поранень, повідомили у медустанові.

У госпіталі кажуть, що для пацієнтів після фізичного одужання вкрай важливо:

  • опанувати власне тіло, повернути чутливість і рухливість;
  • взяти під контроль, подолати та мінімізувати біль;
  • відновитись психологічно, адаптуватися до нових можливостей організму.

“Ця робота потребує емоційної та інтелектуальної залученості, у нас складно, але це виклики, які гарантують професійний розвиток”, – кажуть у шпиталі.

військовий шпиталь

Які фахівці потрібні?

Відділення реабілітації та інтервенційної нейрорадіології шукає:

  • лікаря фізичної та реабілітаційної медицини
  • фізичного терапевта
  • ерготерапевта
  • асистента фізичного терапевта та ерготерапевта
  • інтервенційного нейрорадіолога

Претендентів просять звертатися за телефоном

  • 📞+380967321760 (пані Ірина) – WhatsApp або дзвінок.
військовий шпиталь
Фото: Військово-медичний клінічний центр Північного регіону
Фото: Військово-медичний клінічний центр Північного регіону
Фото: Військово-медичний клінічний центр Північного регіону
Фото: Військово-медичний клінічний центр Північного регіону
Фото: Військово-медичний клінічний центр Північного регіону

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Нагадаємо, обласна дитяча клінічна лікарня у Харкові отримала нового керівника. Новим директором лікарні стала Ангеліна Соловйова. До цього у медзакладі керував Георгій Муратов.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 19:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда реабілітологів харківського військового шпиталю шукає фахівців. З початку війни відділення під керівництвом Івана Дарія допомагає військовим відновлюватись після поранень".