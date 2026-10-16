Харківський шпиталь шукає реабілітологів у команду

Команда реабілітологів харківського військового шпиталю шукає фахівців. З початку війни відділення під керівництвом Івана Дарія допомагає військовим відновлюватись після поранень, повідомили у медустанові.

У госпіталі кажуть, що для пацієнтів після фізичного одужання вкрай важливо:

опанувати власне тіло, повернути чутливість і рухливість;

взяти під контроль, подолати та мінімізувати біль;

відновитись психологічно, адаптуватися до нових можливостей організму.

“Ця робота потребує емоційної та інтелектуальної залученості, у нас складно, але це виклики, які гарантують професійний розвиток”, – кажуть у шпиталі.

Які фахівці потрібні?

Відділення реабілітації та інтервенційної нейрорадіології шукає:

лікаря фізичної та реабілітаційної медицини

фізичного терапевта

ерготерапевта

асистента фізичного терапевта та ерготерапевта

інтервенційного нейрорадіолога

Претендентів просять звертатися за телефоном

📞+380967321760 (пані Ірина) – WhatsApp або дзвінок.

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Нагадаємо, обласна дитяча клінічна лікарня у Харкові отримала нового керівника. Новим директором лікарні стала Ангеліна Соловйова. До цього у медзакладі керував Георгій Муратов.