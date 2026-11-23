19 листопада харківська бригада медиків вирушила до Вільнюса (Литва) для виконання особливої місії — міжнародного медичного транспортування пацієнта з тяжким онкологічним захворюванням.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 21 листопада о 03:40 бригада прибула до місця призначення. Там вони прийняли під свою опіку 56-річного чоловіка, аби доправити його додому, до Балаклії.

22 листопада о 06:20 маршрут завершили. Чоловіка доставили до рідного міста.

“Попереду були довгі кілометри. Змінювалися міста, дороги, краєвиди й країни, минали нічні години. Але незмінним залишалося головне — пацієнт, його стан і медична команда, яка була поруч із ним кожної хвилини цього непростого шляху”, – йдеться у повідомленні.

Цю місію виконали: Богдан Сікєрін — лікар-анестезіолог; Вікторія Слєсаренко — парамедик; Вадим Котух — ЕМТ; Олег Комаров — ЕМТ.

“Є речі, які не вимірюються відстанню. Турбота. Відповідальність. Людяність. І готовність перетнути кордони, подолати ніч, втому й тисячі кілометрів, щоб чоловік після складного лікування міг повернутися”, – додали в Центрі.

Нагадаємо, у харківському шпиталі врятували бійця з множинними пораненнями. У нього було проникаюче поранення серця та масивна внутрішня кровотеча після пошкодження органів живота. За операційним столом одночасно працювали десятки медиків.