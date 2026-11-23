19 ноября харьковская бригада медиков отправилась в Вильнюс (Литва) для выполнения особой миссии — международной медицинской транспортировки пациента с тяжелым онкологическим заболеванием.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 21 ноября в 03:40 бригада прибыла к месту назначения. Там они приняли под свою опеку 56-летнего мужчину, чтобы доставить его домой в Балаклею.

22 ноября в 06:20 маршрут завершили. Мужчину доставили в родной город.

«Впереди были длинные километры. Менялись города, дороги, виды и страны, проходили ночные часы. Но неизменным оставалось главное — пациент, его состояние и медицинская команда, которая была рядом с ним каждую минуту этого непростого пути», — говорится в сообщении.

Эту миссию выполнили: Богдан Сикерин – врач-анестезиолог; Виктория Слесаренко – парамедик; Вадим Котух – ЭМТ; Олег Комаров – ЭМТ.

«Есть вещи, которые не измеряются расстоянием. Забота. Ответственность. Человечество. И готовность пересечь границы, преодолеть ночь, усталость и тысячи километров, чтобы мужчина после сложного лечения мог вернуться», — добавили в Центре.

Напомним, в харьковском госпитале спасли бойца с множественными ранениями. У него было проникающее ранение сердца и массивное внутреннее кровотечение после повреждения органов живота. За операционным столом одновременно работали десятки медиков.