Завозили из РФ лекарства-подделки для онкобольных: схему «прикрыли» в Харькове

СБУ задержала дельцов, которые скрыто переправляли из РФ в Украину фальсифицированные лекарства для онкобольных. Преступную группу разоблачили во время спецоперации на Киевщине и в Харькове.

По данным УСБУ, чтобы нелегально «импортировать» медпрепараты, дельцы прятали их в собственных авто и пересекали госграницу с территории третьих стран.

«Большую часть подделки производили на территории РФ и в нескольких странах Ближнего Востока», – рассказали в СБУ.

Затем оптовые партии продавали через специально созданные интернет-магазины и группы в соцсетях.

«Прямую доставку «заказчикам» осуществляли через подконтрольные аптеки и популярные почтовые сервисы. По имеющимся данным, еженедельные «доходы» злоумышленников составляли миллионы гривен», — добавили правоохранители.

СБУ задержала пятерых участников международной преступной группировки, организовавшей нелегальный бизнес.

Во время обысков в аптеках и дома у фигурантов, а также в их офисных и складских помещениях изъяли большое количество фальсифицированных медикаментов, незарегистрированное огнестрельное оружие, черную бухгалтерию, мобильные телефоны и компьютеры.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 321-1 УКУ (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств, совершенная организованной группой).

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