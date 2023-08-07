В Харькове железнодорожник сообщал в РФ о маршрутах эшелонов с техникой ВСУ
СБУ задержала в Харькове предателя — сотрудника одной из железнодорожных станций.
«Он отслеживал маршруты перемещения подвижных составов с военной техникой ВСУ. Также приспешник врага пытался установить ориентировочное количество тяжелого вооружения, которое эшелонами переправлялось на передовую. Кроме того, злоумышленник фотографировал последствия российских воздушных ударов по инфраструктуре областного центра. Полученную информацию он посылал в виде медиафайлов в закрытую пророссийскую telegram-группу», — сообщил подробности спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Он опубликовал фрагменты переписки, которую обнаружили в мобильном телефоне предателя.
В частности, словом «лепота» информатор отреагировал на сообщение о двух «прилетах» по Харькову.
Предателя задержали. Ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружений и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 12:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала в Харькове предателя — сотрудника одной из железнодорожных станций".