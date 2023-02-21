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15 лет с конфискацией: наводчика российских ударов по Харькову приговорили

Общество 10:38   21.02.2023
Оксана Горун
15 лет с конфискацией: наводчика российских ударов по Харькову приговорили

Суд вынес приговор за госизмену инженеру «Теплосетей», который снабжал врага исчерпывающей информацией для ударов артиллерией и авиацией по Харькову. 

«Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины харьковчанина, который «сливал» оккупантам огневые позиции ВСУ в начале вторжения и корректировал артобстрелы рашистов по объектам промышленности Харькова.
Предателем оказался 37-летний инженер одного из структурных подразделений коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры уточнили, что осужденный — инженер по ремонту котельно-турбинного оборудования одной из харьковских ТЭЦ.

По данным СБУ, инженер в начале марта активно переписывался в telegram с представителем захватчиков.

«Во время переписки он сообщал врагу о размещении тяжелой военной техники ВСУ на территории промышленных предприятий Харькова, ее количестве и наименовании, известные ему огневые точки дальнобойной артиллерии в промзоне, точные места попадания российских снарядов и даже ориентировочное направление их прилета. Свои сообщения предатель подкреплял скриншотами Google-карт по отдельным локациям Харькова, на которых делал соответствующие отметки», — проинформировал Абдула.

Из-за информации, которой снабжал врага харьковчанин, промышленные предприятия Харькова неоднократно подверглись артиллерийским обстрелам и авиаударам в марте-апреле 2022 года.

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«Контрразведчикам СБУ удалось установить личность вражеского куратора, координировавшего разведывательно-подрывную деятельность харьковского предателя. Это военнослужащий незаконного вооруженного формирования террористической организации «ЛНР», которая была привлечена руководством рф к ведению агрессивной войны против Украины. По имеющейся информации, этот военнослужащий ЛНР уже уничтожен», — дополнил спикер УСБУ Харьковщины.

Харьковчанина признали виновным в госизмене, его приговорили к 15 годам тюрьмы. Имущество предателя конфискуют.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 10:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вынес приговор за госизмену инженеру «Теплосетей», который снабжал врага исчерпывающей информацией для ударов артиллерией и авиацией по Харькову".