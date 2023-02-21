15 років із конфіскацією: навідника російських ударів по Харкову засудили

Суд виніс вирок за держзраду інженеру “Тепломереж”, який постачав ворога вичерпною інформацією для ударів артилерією та авіацією по Харкову.

“Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини харків’янина, який “зливав” окупантам вогневі позиції ЗСУ на початку вторгнення та коригував артобстріли рашистів по об’єктам промисловості Харкова. Зрадником виявився 37-річний інженер одного зі структурних підрозділів комунального підприємства “Харківські теплові мережі”, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У пресслужбі Харківської обласної прокуратури уточнили, що засуджений – інженер із ремонту котельно-турбінного обладнання однієї з харківських ТЕЦ.

За даними СБУ, інженер на початку березня активно листувався в телеграм із представником загарбників.

“Під час переписки він повідомляв ворогу про розміщення важкої військової техніки ЗСУ на території промислових підприємств Харкова, її кількості та найменування, відомі йому вогневі точки далекобійної артилерії у промзоні, точні місця влучань російських снарядів та навіть орієнтовний напрямок їх прильоту”, – поінформував Абдула.

Через інформацію, яку постачав ворога харків’янин, промислові підприємства Харкова неодноразово зазнали артилерійських обстрілів та авіаударів у березні-квітні 2022 року.

“Контррозвідникам СБУ вдалося встановити особу ворожого куратора, який координував розвідувально-підривну діяльність харківського зрадника. Це військовослужбовець незаконного збройного формування терористичної організації ЛНР, яка була залучена керівництвом рф до ведення агресивної війни проти України. За наявною інформацією, цей військовослужбовець ЛНР наразі вже знищений”, – доповнив спікер УСБУ Харківщини.

Харків’янина визнали винним у держзраді, його засудили до 15 років ув’язнення. Майно зрадника конфіскують.