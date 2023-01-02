Був наводчиком по позиціях ЗСУ. На Харківщині виявили депутата- колаборанта
Чергового колаборанта з Куп’янська, який працював на посаді «заступника голови» окупаційної адміністрації, встановила Харківська обласна прокуратура.
Депутат Куп’янської міської ради, який був керівником одного із комунальних підприємств у місті, почав співпрацювати з окупантами.
У квітні він добровільно обійняв посаду «заступника голови» так званої «ВДА Куп’янського району Харківської області». До сфери його псевдоповноважень належали «питання інфраструктури».
«Чиновник» передавав російським загарбникам адреси проукраїнського населення і надавав інформацію про місця розташування особового складу ЗСУ, розклеював по Куп’янську агітаційні листівки із закликом до співпраці з РФ, а також пропонував чоловікам воювати проти України.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області заочно повідомила депутату про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2023 в 16:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергового колаборанта з Куп’янська, який працював на посаді «заступника голови» окупаційної адміністрації, встановила Харківська обласна прокуратура.".