“Керував поліцією” при окупантах: колаборанта з Харківщини судитимуть

До суду на Полтавщині передали справу чергового колаборанта, який пішов на службу до загарбників у Харківській області.

“під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району місцевий мешканець обійняв посаду “и.о. начальника пункта полиции №2 отдела полиции №1 УВД ВГА Харьковской области”. Так, колаборант разом з російськими військовими їздив до поліцейських з метою їх схиляння до переходу на бік держави-агресора“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори повідомили, що зараз обвинувачений – під вартою. Розслідування вже завершили та справу передали до Диканського райсуду Полтави. Звинувачують 43-річного чоловіка у колабораційній діяльності.