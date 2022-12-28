“Керував поліцією” при окупантах: колаборанта з Харківщини судитимуть
До суду на Полтавщині передали справу чергового колаборанта, який пішов на службу до загарбників у Харківській області.
“під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району місцевий мешканець обійняв посаду “и.о. начальника пункта полиции №2 отдела полиции №1 УВД ВГА Харьковской области”. Так, колаборант разом з російськими військовими їздив до поліцейських з метою їх схиляння до переходу на бік держави-агресора“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Прокурори повідомили, що зараз обвинувачений – під вартою. Розслідування вже завершили та справу передали до Диканського райсуду Полтави. Звинувачують 43-річного чоловіка у колабораційній діяльності.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 11:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду на Полтавщині передали справу чергового колаборанта, який пішов на службу до загарбників у Харківській області".