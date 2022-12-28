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“Керував поліцією” при окупантах: колаборанта з Харківщини судитимуть

Суспільство 11:31   28.12.2022
Оксана Горун
“Керував поліцією” при окупантах: колаборанта з Харківщини судитимуть

До суду на Полтавщині передали справу чергового колаборанта, який пішов на службу до загарбників у Харківській області.

під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району місцевий мешканець обійняв посаду “и.о. начальника пункта полиции №2 отдела полиции №1 УВД ВГА Харьковской области”. Так, колаборант разом з російськими військовими їздив до поліцейських з метою їх схиляння до переходу на бік держави-агресора“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори повідомили, що зараз обвинувачений – під вартою. Розслідування вже завершили та справу передали до Диканського райсуду Полтави. Звинувачують 43-річного чоловіка у колабораційній діяльності.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 11:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду на Полтавщині передали справу чергового колаборанта, який пішов на службу до загарбників у Харківській області".