Чергові колаборанти: він постачав ворогу провіант, вона “очолила” освіту

Про викриття у Харківській області ще двох колаборантів розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в етері національного телемарафону.

“Тривають на Харківщині так само і деокупаційні заходи. Зокрема, по встановленню колаборантів, і лише за минулу добу там було викрито одного мешканця села Руська Лозова. Він постачав росіянам провіант. А також ще жительку Козачої Лопані, яка обійняла посаду “начальника відділу освіти” в окупаційній адміністрації”, – повідомив Єнін.

За його словами, в Україні за фактами співпраці з державою-агресоркою розпочато понад 2200 кримінальних проваджень. Також 52 тисячі проваджень відкрито за фактами злочинів, скоєних в Україні військовими РФ та їхніми посібниками.

На Харківщині слідчі задокументували понад 4,5 тисячі воєнних злочинів.