Очередные коллаборанты: он поставлял врагу провиант, она стала «начальницей»
О разоблачении в Харьковской области еще двоих коллаборантов рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона.
«Продолжаются на Харьковщине также и деоккупационные мероприятия. В частности, по установлению коллаборантов, и только за минувшие сутки там был разоблачен один житель села Русская Лозовая. Он поставлял россиянам провиант. А также еще жительница Казачьей Лопани, которая заняла должность «начальника отдела образования» в оккупационной администрации», — сообщил Енин.
По его словам, в Украине по фактам сотрудничества с государством-агрессором начато более 2200 уголовных производств. Также 52 тысячи производств открыто по фактам преступлений, совершенных в Украине военными РФ и их пособниками.
На Харьковщине следователи задокументировали более 4,5 тысячи военных преступлений.
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 20:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О разоблачении в Харьковской области еще двоих коллаборантов рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона.".