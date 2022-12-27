Очередные коллаборанты: он поставлял врагу провиант, она стала «начальницей»

О разоблачении в Харьковской области еще двоих коллаборантов рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

«Продолжаются на Харьковщине также и деоккупационные мероприятия. В частности, по установлению коллаборантов, и только за минувшие сутки там был разоблачен один житель села Русская Лозовая. Он поставлял россиянам провиант. А также еще жительница Казачьей Лопани, которая заняла должность «начальника отдела образования» в оккупационной администрации», — сообщил Енин.

По его словам, в Украине по фактам сотрудничества с государством-агрессором начато более 2200 уголовных производств. Также 52 тысячи производств открыто по фактам преступлений, совершенных в Украине военными РФ и их пособниками.

На Харьковщине следователи задокументировали более 4,5 тысячи военных преступлений.