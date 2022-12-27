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11700 раз обстреляла РФ Харьковщину: это — треть от всех ударов по Украине

Происшествия 19:07   27.12.2022
Елена Нагорная
11700 раз обстреляла РФ Харьковщину: это — треть от всех ударов по Украине

С начала полномасштабного вторжения захватчики обстреляли Харьковскую область 11700 раз, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

«Что касается вопроса об областях, в которых зафиксировано больше всего обстрелов, то Донецкая и Луганская области являются абсолютными лидерами, поскольку с начала войны там зафиксировано более 5 тысяч обстрелов. Больше всего страдает от российских террористов Харьковщина, где зафиксировано более 11 тысяч 700 обстрелов», — отметил Енин.

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По его словам, в целом по Украине на данный момент есть информация о более чем 35 тысячах разрушенных объектов вследствие российских атак.

«Из почти 30 тысяч зафиксированных обстрелов с начала вторжения поражено 702 объекта критической инфраструктуры. В частности, речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее», — добавил Енин.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 19:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения захватчики обстреляли Харьковскую область 11700 раз, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона.".