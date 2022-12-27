11700 раз обстреляла РФ Харьковщину: это — треть от всех ударов по Украине

С начала полномасштабного вторжения захватчики обстреляли Харьковскую область 11700 раз, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

«Что касается вопроса об областях, в которых зафиксировано больше всего обстрелов, то Донецкая и Луганская области являются абсолютными лидерами, поскольку с начала войны там зафиксировано более 5 тысяч обстрелов. Больше всего страдает от российских террористов Харьковщина, где зафиксировано более 11 тысяч 700 обстрелов», — отметил Енин.

По его словам, в целом по Украине на данный момент есть информация о более чем 35 тысячах разрушенных объектов вследствие российских атак.

«Из почти 30 тысяч зафиксированных обстрелов с начала вторжения поражено 702 объекта критической инфраструктуры. В частности, речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее», — добавил Енин.