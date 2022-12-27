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Эффективность ПВО на Харьковщине выросла в разы — Синегубов

Общество 12:10   27.12.2022
Елена Нагорная
Оксана Горун
Эффективность ПВО на Харьковщине выросла в разы — Синегубов Фото: Павел Велицкий

Глава ХОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию с безопасностью в Харьковской области.

«В настоящее время скопления войск не наблюдается, — сказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».  — Идут обстрелы населенных пунктов вблизи границы с РФ. Населенные пункты Харьковского, Чугуевского районов. Купянского — по линии фронта. Однако ситуация изменчива».

При этом Синегубов отметил возрастание эффективности работы ПВО на Харьковщине.

«По поводу эффективности — это будет комментировать Генштаб Минобороны. Статистику, которую мы имеем. Эффективность ПВО, конечно, выросла в разы. Мы с вами все чувствуем. Другое дело — это то, что граница с РФ, к сожалению, находится достаточно близко», — сказал глава ХОВА.

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Он напомнил, что по Харькову и области в основном бьют ракетами из ЗРК «С-300», которые долетают до цели за 30-40 секунд.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 12:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию с безопасностью в Харьковской области".