Эффективность ПВО на Харьковщине выросла в разы — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию с безопасностью в Харьковской области.

«В настоящее время скопления войск не наблюдается, — сказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив». — Идут обстрелы населенных пунктов вблизи границы с РФ. Населенные пункты Харьковского, Чугуевского районов. Купянского — по линии фронта. Однако ситуация изменчива».

При этом Синегубов отметил возрастание эффективности работы ПВО на Харьковщине.

«По поводу эффективности — это будет комментировать Генштаб Минобороны. Статистику, которую мы имеем. Эффективность ПВО, конечно, выросла в разы. Мы с вами все чувствуем. Другое дело — это то, что граница с РФ, к сожалению, находится достаточно близко», — сказал глава ХОВА.

Он напомнил, что по Харькову и области в основном бьют ракетами из ЗРК «С-300», которые долетают до цели за 30-40 секунд.