450 тысяч жителей Харьковщины имеют статус переселенцев — ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас в Харькове проживает 1,1 млн человек. Многие из тех, кто покидал город и область уже вернулись.

«450 тысяч жителей области имеют статус ВПЛ. Это люди, которые выезжали в пределах области, выезжавшие за пределы области. Большинство уже вернулись, у которых было такое желание, несмотря на обстрелы», — отметил Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

По словам главы ХОВА, на данный момент население Харькова составляет порядка 1,1 млн жителей. Он прогнозирует следующую волну возвращения харьковчан весной.

«Я думаю, что следующая волна возвращения будет весной после завершения отопительного сезона», — считает Синегубов.

При этом он призвал тех, кто возвращается — особенно в зоны, где были боевые действия или находились оккупанты, помнить о безопасности.

«Нужно учитывать ситуацию, которую сейчас имеем. У нас достаточно большие вызовы по разминированию. Ежедневно фиксируются факты подрыва на взрывоопасных предметах, — предупредил глава ХОВА. — Призываю при обнаружении предметов ни в коем случае не приближаться, даже не пользоваться мобильным телефоном, потому что это может привести к взрыву».