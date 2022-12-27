450 тисяч мешканців Харківщини мають статус переселенців – ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зараз у Харкові проживає 1,1 млн осіб. Багато хто з тих, хто залишав місто і область, уже повернулися.

“450 тисяч жителів області мають статус ВПО. Це люди, які виїжджали в межах області, які виїжджали за межі області. Більшість уже повернулися, які мали таке бажання, незважаючи на обстріли”, – зазначив Синєгубов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

За словами голови ХОВА, на даний момент населення Харкова становить близько 1,1 млн жителів. Він прогнозує наступну хвилю повернення харків’ян навесні.

“Я думаю, що наступна хвиля повернення буде навесні після завершення опалювального сезону”, – вважає Синєгубов.

При цьому він закликав тих, хто повертається – особливо до зон, де були бойові дії чи перебували окупанти, пам’ятати про безпеку.

“Потрібно враховувати ситуацію, яку зараз маємо. У нас досить великі виклики щодо розмінування. Щодня фіксуються факти підриву на вибухонебезпечних предметах, – попередив голова ХОВА. – Закликаю при виявленні предметів у жодному разі не наближатися, навіть не користуватися мобільним телефоном, бо це може призвести до вибуху.